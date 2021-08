Volante deve desfalcar Paysandu por mais uma rodada, afirma treinador

O volante do Paysandu Bruno Paulista deve ficar de fora da equipe bicolor por, pelo menos, mais uma rodada. A informação foi confirmada pelo treinador Roberto Fonseca, entrevistado do programa "Último Lance" desta segunda-feira (16).

De acordo com o técnico do Papão, o departamento médico do clube segue trabalhando na recuperação do atleta. Além disso, Fonseca revelou estar otimista pelo retorno do lateral Diego Matos, que saiu lesionado da partida contra a Jacuipense, pela Série C.

"A lesão do Diego não foi grave. A do Bruno Paulista foi um pouquinho mais, então ele deve ficar mais uns dias de fora. Agora o Diego, eu acredito, que já seja liberado pra treinar com a gente no meio da semana", disse o treinador.

A próxima partida do Paysandu pela Série C do Brasileirão será no domingo (22), às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.