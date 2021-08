Fonseca fala sobre bom momento de Ruy e faz apelo aos torcedores que 'olham torto' para o jogador

O meia Ruy ganhou moral com a comissão técnica do Paysandu. A boa partida do jorgador contra a Jacuipense, pela Série C, rendeu ao jogador elogios do treinador Roberto Fonseca. Em entrevista ao programa Último Lance, de O Liberal, o técnico do Papão destacou o comprometimento do atleta nos treinos e fez um apelo aos torcedores que "olham torto" para o jogador.

"Tudo é trabalhado. A gente tem tido semanas boas de treino. O Ruy nos passa confiança e trabalha muito pra isso. Tem torcedores que as vezes "olham torto" pra ele, mas ele é de confiança do grupo", disse Fonseca.

Apesar do gol na última partida, o meia ainda não caiu nas graças da torcida bicolor. O jogador, que chegou badalado à Curuzu depois de boas passagens por Náutico, Coritiba e América-MG, tem apenas um gol e uma assistência pela equipe de Belém.

Segundo Roberto Fonseca, o desempenho do jogador abaixo do esperado é em decorrência da grande pressão por parte da torcida. Ele acredita que, com o bom momento, Ruy possa viver uma sequçência melhor no Papão.

"Talvez ele tenha sofrido um pouco com o peso que ele veio. Ele é um jogador diferenciado, mas quando não corresponde à essa técnica é muito cobrado. Na pressão ele acaba produzindo menos. Ele é um cara muito trabalhador, extremamente profissional. Pouco jogadores fazem os 70 minutos que ele fez na partida, ainda mais com uma improvisação. Graças a Deus ele correspondeu e fez a parte dele", disse Fonseca.

A próxima partida do Paysandu pela Série C do Brasileirão será no domingo (22), às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.