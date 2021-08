Mesmo na reta final da primeira fase da Série C, treinador diz que Paysandu ainda busca reforços

Faltam apenas seis rodadas para o final da primeira fase da Série C, mas o Paysandu está de olho no mercado de transferências. Em entrevista ao O Liberal no programa Último Lance desta segunda-feria (16), o treinador do Paysandu, Roberto Fonseca, disse que a comissão técnica trabalha para reforçar o elenco. Ele, inclusive, cita como exemplos bem sucedidos de contratação as chegadas do lateral Leandro Silva e do zagueiro Victor Sallinas.

"A gente precisa ter reposição. O campeonato tem poucas partidas até o final da primeira fase, mas queremos que seja mais longo, em caso de classificação. Estamos sempre atentos ao mercado, mas não podemos trazer jogadores com qualidade técnica igual aos que temos aqui", disse Fonseca.

Segundo o treinador, Victor Sallinas e Leandro Silva foram exemplos de jogadores que "subiram o nível" do elenco. Ele conta que, devido à essa política de sempre tentar qualificar mais tecnicamente a equipe, as oportunidades no mercado ficam mais restritas.

"O Leandro e o Sallinas eram jogadores que chegaram bem fisicamente e estavam jogando uma Série B. Esse tem que ser o nosso perfil e, por conta disso, acaba sendo difícil de encontrar. Mas estamos muito atentos ao que acontece no mercado de contratações".

A próxima partida do Paysandu pela Série C do Brasileirão será no domingo (22), às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.