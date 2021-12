Veja quem fica e quem sai do Paysandu para a próxima temporada; confira a lista

O Paysandu planeja uma reformulação profunda no elenco que vai disputar a próxima temporada. De acordo com levantamento realizado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, chegam a 28 o número de dispensas realizadas após a eliminação do Bicola na Série C do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o número de contratações alvicelestes também está acima da média: são nove, até esta terça-feira (21).

Apesar das saídas em massa, o Papão começa a montar, ainda que de forma lenta, um elenco para 2022. Já são 22 atletas confirmados para a próxima temporada. Boa parte desse quantitativo é formado por atletas da base, que devem ser incorporados ao time durante o Campeonato Paraense.

Mesmo com esses números, a "janela de contratação" bicolor não deve parar por aí. Em entrevista ao O Liberal, o coordenador técnico do clube, Ricardo Lecheva, disse que o Papão deve anunciar, até o final desta semana, mais três contratações.

Veja a lista completa de transferências do Papão

Chegadas: Dioguinho, Thiago Coelho, Polegar, Marcão, Heverton, Genílson, Bileu, Henan e Robinho.

Renovações: José Aldo, Elias Curzel, Danrlei e William Fazendinha

Permanecem de 2021: Ruy, Marlon, Renan Moura, Cláudio Victor, Lucas Marreiros, Thiaguinho, Matheus Lopes, Eric e Luiz Otávio

Saídas: Victor Souza, Paulo Ricardo, Júnior, Leandro Silva, Jefferson, Alan Cardoso, Denilson, Yan, Alisson, Victor Sallinas, Perema, Diego Matos, Marcelo, Alan Calbergue, Paulinho, Paulo Roberto, Bruno Paulista, Marino, Ratinho, Jhonnatan, João Paulo, Grampola, Rildo, Tcharles, Thiago Santos, Laércio, Bruno Paulo, Luan Santos e Robinho