Lecheva anuncia chegada de três reforços no Papão para antes do Natal

O videocast de O Liberal Último Lance recebeu na noite de segunda-feira (20) o coordenador técnico do Paysandu, Ricardo Lecheva. O ídolo bicolor falou, entre diversos temas, sobre o mercado de transferências do Papão, visando a temporada 2022. Segundo o dirigente, a principal prioridade do time está no lado esquerdo da defesa, após a saída de Diego Matos, para o Avaí e que três reforços devem chegar nesta semana.

"Do setor defensivo, já anunciamos o lateral-direito Polegar, o Heverton, Marcão e Genilson. Quatro zagueiros novos, já que o Kerve não teve muitos jogos. Na lateral-esquerda é onde estamos tendo mais trabalho. Tínhamos pré-acertos com três atletas, que depois receberam propostas de clubes de Série B e Série A. Mas temos um nome já quase definido e até amanhã (21) devemos estar anunciando. E há mais dois nomes que estão bem adiantados, que até quinta-feira (23), no mais tardar, devemos anunciar", afirmou Lecheva.

ACOMPANHE A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: