'It's time!': Com apresentador do UFC, Paysandu anuncia renovação de contrato com José Aldo

Agora é oficial. Depois de várias fontes apontarem a permanencia de José Aldo no Paysandu para a próxima temporada, o clube oficializou, nesta segunda-feira (20), a permanência do jogador na Curuzu. De acordo com o Papão, o meia renovou o contrato até o final de 2022.

A renovação de Aldo com o Paysandu foi anunciada de forma diferente pelas redes sociais do clube. Mais cedo, o Papão havia publicado um vídeo do apresentador do UFC, Bruce Buffer, anunciado o início de uma luta. A brincadeira se deu pelo nome do meia do Papão. O jogador é xará do ex-campeão dos pesos-penas do UFC.

José Aldo chegou ao Paysandu em setembro deste ano, emprestado pelo Guarani de Palhoça-SC. No time bicolor, ele disputou a reta final da Série C e a Copa Verde. No total, foram oito jogos e um gol marcado.

Com a renovação de José Aldo, o Paysandu já tem 13 jogadores confirmados para 2022: os goleiros Elias Curzel e Thiago Coelho; o lateral direito Polegar; os zagueiros Marcão, Heverton e Genílson; o volante Bileu; os meias Ruy e José Aldo e os atacantes Marlon, Henan, Robinho e Danrlei.