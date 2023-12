Veja a provável escalação do Paysandu com os jogadores já anunciados para 2024

Faltam menos de dez dias para o início da pré-temporada do Paysandu, segundo foi anunciado pelo presidente do clube, Maurício Ettinger, e o Bicola tem demorado na apresentação de novos jogadores. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, até o momento, apenas cinco jogadores foram anunciados pelo Papão.

O fato, inclusive, faz com que muitos torcedores se perguntem sobre quais mudanças devem haver no time principal alviceleste, em relação à última temporada. Por conta disso, a reportagem de O Liberal esboçou um provável time base do Papão para o ano de 2024. A escalação mescla bastante jogadores novos e antigos.

O esquema tático utilizado nesta previsão foi o 4-3-3, frequentemente escalado pelo técnico Hélio dos Anjos durante a Série C deste ano. Além disso, alguns jogadores que eram elogiados pelo treinador foram "priorizados" pela avaliação em disputas por posição dentro do elenco.

Confira um esboço do time titular do Paysandu para 2024:

Diogo Silva (Matheus Nogueira); Edílson, Wanderson, Lucas Maia e Geferson; Netinho, João Vieira e Robinho; Vinícius Leite, Hyuri e Nicolas.

Vale destacar que o atacante Nicolas ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube. No entanto, fontes do Núcleo de Esportes de O Liberal confirmaram que o jogador já tem contrato acertado com o Papão.

Dos jogadores citados na escalação, também estão garantidos no Paysandu para a próxima temporada o goleiro Claudio Vitor, os zagueiros Naylhor e Paulão, o meia Juninho e o atacante Roger.