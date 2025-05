Vale mais que a vaga: Paysandu decide futuro na Copa do Brasil contra o Bahia nesta quarta

Em clima decisivo, Bahia e Paysandu entram em campo nesta quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com a vantagem de 1 a 0 construída em Belém, o time de Rogério Ceni joga pelo empate diante da sua torcida para avançar às oitavas e garantir mais de R$ 3 milhões em premiação.

Sexto colocado no Brasileirão da Série A e embalado pela vitória no clássico Ba-Vi no último domingo, Rogério Ceni provavelmente irá mexer no time titular para administrar o desgaste físico da equipe que atualmente disputa três competições, incluindo a Libertadores. Com jogadores importantes no departamento médico, como Rezende e Kanu, a tendência é de um Bahia com mudanças, principalmente no meio-campo, onde o técnico tem mais opções.

Do outro lado, o Paysandu encara o duelo como chance de redenção em meio à crise de resultados. Sem vencer há oito jogos e na vice-lanterna da Série B do Brasileirão, o time bicolor precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar direto. Uma vitória simples leva a disputa para os pênaltis.

"Vamos para este jogo com força máxima. Sem dúvida é um jogo difícil, sabemos da qualidade deles, mas o time também vem de uma sequência pesada de jogos, então isso pode nos ajudar a sair de lá com o resultado e a classificação", disse o lateral-direito Bryan Borges.

No entanto, o time bicolor também vai para a partida bastante desfalcado. Ao todo, são oito jogadores no departamento médico. O zagueiro uruguaio Joaquín Novillo em final de tratamento, o lateral Kevyn, os volantes Dudu Vieira e Ramón Martínez e os atacantes Pedro Delvalle, Benjamín Borasi, Marlon e Edinho não estão disponíveis. Luizinho Lopes provavelmente entrará com um time muito semelhante ao que encarou o Goiás. O atacante Marcelinho, elogiado pela atuação contra o Esmeraldino, deve ser utilizado.

O histórico pesa a favor do Bahia, que não perde para o Papão em Salvador há mais de quatro décadas. A última vez foi em 1982, em uma vitória por 3 a 2 na antiga Fonte Nova. Desde então, foram nove vitórias do Bahia e apenas dois empates em solo baiano.

FICHA TÉCNICA

Bahia x Paysandu - 3ª Fase da Copa do Brasil

Data: Quarta-feira, 21 de maio de 2025

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Transmissão: Prime Video

Arbitragem:

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro

Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto (Erick), David Duarte, Gabriel Xavier e Iago Borduchi; Acevedo, Michel Araújo (Nestor), Jean Lucas e Cauly; Kayky e Lucho Rodríguez (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson (Bryan), Luan Freitas, Maurício Antônio e PK; André Lima, Leandro Vilela e Matheus Vargas; Nicolas, Rossi e Benítez (Marcelinho). Técnico: Luizinho Lopes.