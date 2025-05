Quanto o Paysandu pode ganhar com a classificação na Copa do Brasil? Veja o valor

O Paysandu é o único time paraense ainda na disputa da Copa do Brasil. Nesta terceira fase, o time bicolor tem como adversário o Bahia. No jogo de ida que aconteceu em Belém, o Papão perdeu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Cauly, de pênalti. Caso o time da Curuzu consiga a classificação diante do Esquadrão de Aço, uma boa quantia pode render para os cofres bicolores.

Na primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil, a Fiel ficou na bronca com o pênalti marcado para o Bahia. A torcida bicolor ainda acredita classificação do time. Situação semelhante já aconteceu na Copa Verde deste ano, em que os bicolores conquistaram o título na casa do adversário, o Goiás.

Quanto o Paysandu pode ganhar com a classificação na Copa do Brasil?

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabeleceu um valor milionário para os times que avançarem para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Se o Paysandu reverter a desvantagem contra o Bahia na noite desta quarta-feira (21), às 19h30, na Arena Fonte Nova, na capital baiana, o time paraense receberá o valor de R$ 3.638.250.

Esse valor representa um aumento de 5% em relação à premiação da edição do ano passado.

Do que o Paysandu precisa para passar de fase?

Caso o Papão vença o jogo por um gol, a partida será disputada nos pênaltis. O Bicola precisa vencer pelo placar de ao menos dois gols de diferença para passar sem o sufoco das cobranças penais.

Quanto o Paysandu pode receber caso seja campeão da Copa do Brasil?

Como o Paysandu iniciou a Copa do Brasil já na terceira fase, pois foi campeão da Copa Verde de 2024 ao vencer o Vila Nova pelo placar agregado de 10 a 0. Caso chegue à final e conquiste o título, o Bicola pode arrecadar cerca de R$ 100 milhões apenas em premiação na competição.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)