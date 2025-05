Médico do Paysandu detalha situações de jogadores no DM e atacante pode ser liberado após cirurgia

O Paysandu vive a expectativa de retorno de alguns jogadores para o restante da temporada. O médico do clube, José Silverio, em entrevista exclusiva ao jornalista Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal +, detalhou como está a recuperação de alguns atletas que estão do Departamento Médico do clube. Destaque para o atacante Edinho, que está próximo de retornar aos gramados, após cirurgia.

A equipe bicolor vem sofrendo com alguns desfalques ao longo das disputas da Série B, Parazão e Copa do Brasil neste ano. Nesse momento, o Paysandu está sem o atacante Borasi, os meia-atacantes Marlon e Del Valle e o lateral Kevyn. De acordo com o médico bicolor, José Silverio, Borasi já está treinando. Marlon e Del Valle fazem a parte física. Já Kevyn se recupera de lesão no joelho e está em fase de transição.

Edinho

O atacante Edinho, que esteve no Paysandu em 2015 e retornou ao clube no ano passado, está próximo do retorno aos gramados. Após passar por cirurgia no ligamento do joelho direito, o atacante pode receber alta médica para fazer suas atividades. A cirurgia ocorreu em outubro do ano passado e o médico do Papão afirmou que, pelo fato da lesão de Edinho ser isolada, ele se recupera bem.

“O Edinho está na fase final de recuperação da cirurgia. Ele vai fazer um exame semana que vem, já faz trabalho em campo, e iniciando um trabalho leve de transição. Dependendo do resultado do exame ele já receberá alta”, disse.

Edinho atuando pelo Papão no ano passado (Jorge Luís Totti/Paysandu)

José Silvério detalhou a lesão sofrida por Edinho e como ele pode retornar antes do tempo determinado, mas falou da gravidade da contusão.

“Você pode ter, além do LCA (ligamento cruzado anterior), lesões associadas. O Edinho teve o LCA e isso é grave pelo tempo de recuperação. Fora isso você pode ter lesões no menisco e na cartilagem. Dependendo disso você vai ter um tempo de recuperação maior ou menor. O Edinho teve uma lesão isolada de LCA e uma pequena no menisco, não cirúrgica. Ele tá se recuperando muito bem”, falou.

Quintana

Um dos jogadores que está sob os cuidados do DM do Paysandu é o zagueiro Quintana, que viajou com o grupo para Salvador (BA), para o jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, treinou, mas que deixou de cumprir alguns protocolos de saúde por causa da maratona de jogos que o Paysandu vem passando.

“A ideia do Quintana é usá-lo em condição emergencial. Ele tá sem dor, mas não cumpriu todas as etapas de recuperação. O Quintana teve um edema e é o jogador com muita minutagem no ano. O problema nem é só isso, mas sim as viagens, porque você perde tempo de recuperação, prejudica o sono e não fazemos treinos de força. Quando o torcedor ver uma queda de rendimento físico no segundo tempo é um problema de força, não de cansaço. A gente espera que diante do Novorizontino-SP [pela Série B], esse ciclo pare e a gente tenha mais tempo de recuperação”, finalizou, Silvério.