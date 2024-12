Torcedores do Paysandu questionam valor do novo uniforme: 'R$ 200 seria um preço ideal'

O Paysandu lançou uma nova coleção de uniformes inspirados na Amazônia. A "Nativa" teve uma recepção bem dividida entre os torcedores. Nas redes sociais do clube, alguns elogiaram, mas muitos criticaram não só o valor de R$329,90. Até a tonalidade do azul celeste foi alvo de críticas dos mais emocionados.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O evento de lançamento do uniforme principal de 2025 foi realizado na última quarta-feira (4), A “Nativa” foi idealizada e confeccionada pela marca Lobo e faz uma homenagem à Amazônia, celebrando o momento em que a Região Norte vive com a chegada da COP 30. A camisa faz parte da coleção “Amazônia que inspira”, baseada na floresta e nos rios que banham a região. Para o torcedor, no entanto, o uniforme deixou a desejar.

"200 reais seria um preço ideal para essa camisa", disse um torcedor. Outro também pontuou o valor. "Jesus, $329,90? Não dá né".Outros não gostaram da cor usada. "Poderia ser melhor, não gostei, parece desbotada!". Os comentários, em sua maioria, reforçam o aumento em relação aos modelos anteriores. Para quem é sócio-torcedor do clube o novo manto sai no valor de R$296,91. As camisas estão disponíveis em todas as Lojas Lobo.

VEJA MAIS



Compare o valor dos preços desde o lançamento do primeiro uniforme Lobo, em 2016:

Em relação ao uniforme de 2024, o valor teve um aumento real de R$ 30,00. A camisa "Bicolor" custou R$ 299,90. Voltando mais alguns anos, a primeira edição de uniformes com a marca própria "Lobo", essa diferença foi acentuada ao longo do tempo. Em 2023, o manto bicolor custava R$ 269,00. No primeiro ano da marca própria, em 2016 a camisa de jogo foi vendida por R$ 159,90.

2016 - R$ 159,90

2017 - R$ 189,90

2018 - R$ 199,90

2019 - R$ 199,90

2020 - R$ 209,99

2021 - R$ 229,99

2022 - R$ 229,99

2023 - R$ 269,00

2024 - R$ 299,00