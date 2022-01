Torcedores do Paysandu criticam obras na Curuzu: 'Vai diminuir a capacidade'

Como informado pela equipe de O Liberal, o Paysandu começou uma série de reformas no camarote e nas cabines de imprensa do Estádio da Curuzu, em Belém. De acordo com o clube, as obras tem como objetivo ampliar e modernizar os espaços. Porém, parte da torcida ficou na bronca, nas redes sociais.

Os camarotes, que antes dividiam espaço com as cabines de imprensa, serão ampliados. A estrutura ocupará toda a extensão da arquibancada central. Com isso, o número de camarotes da Curuzu aumentará de 20 para 30. Já a área destina para a imprensa será realocada para a parte superior das arquibancadas centrais.

Nas redes sociais, vários torcedores reclamaram na publicação do Paysandu sobre as obras