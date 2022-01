Paysandu anuncia aplicação de camarotes da Curuzu e obras nas cabines de imprensa

O Paysandu iniciou uma série de reformas no setor de camarote e nas cabines de imprensa do estádio da Curuzu, em Belém. De acordo com o clube, as obras tem como objetivo ampliar e modernizar os espaços.

A partir de agora, os camarotes, que antes dividiam espaço com as cabines de imprensa, seram ampliados. A estrutura passará a ocupar toda a extensão da arquibancada central. Com isso, o número de camarotes da Curuzu aumentará de 20 para 30.

“Temos a chance de ampliar as receitas do clube em aproximadamente R$ 200 mil anuais, já que vamos ganhar um novo espaço para comercializar depois da ampliação”, detalhou o presidente bicolor, Mauricio Ettinger.

Já a área destina para a imprensa será realocada para a parte superior das arquibancadas centrais. Nesse espaço, será construída uma estrutura de concreto climatizada para os jornalistas.

“O acesso da imprensa continuará pelo mesmo corredor que leva às escadas, mas apenas um andar abaixo dos camarotes. Vamos oferecer todas as condições necessárias para que os veículos possam desenvolver seus trabalhos com qualidade e de forma segura”, finalizou o presidente bicolor.

Segundo o Paysandu, todas as mudanças serão efetuadas até o início do Campeonato Paraense, marcado pro dia 26 de janeiro. Na estreia o Papão encara o Caeté, na Curuzu.