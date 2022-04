Titular do Paysandu em 2021, goleiro Victor Souza acerta com time da Série B

O goleiro Victor Souza, que defendeu o Paysandu na Série C de 2021, foi anunciado como novo reforço do Londrina-PR. O jogador, que ainda pertence ao Papão, foi emprestado ao clube paranaense para a disputa da Série B de 2022. O acordo com a equipe do Sul do Brasil é válido até o final do ano.

Titular do Paysandu na última temporada, o goleiro Victor Souza foi preterido pela comissão técnica em 2022 e emprestado ao Água Santa, clube que disputou o Paulistão nesta temporada. Durante o estadual, o jogador disputou 11 partidas pela equipe do interior.

Logo após o final do Paulistão, o goleiro deveria voltar ao Paysandu. No entanto, o retorno foi vetado pela diretoria bicolor. Segundo o presidente Maurício Ettiger, o clube estava "bem servido de goleiros" e negociou Victor Souza novamente.

Atualmente o Paysandu possui no elenco os goleiros Elias Cruzel, titular da equipe e reserva de Victor Souza em 2021, além de Thiago Coelho, ex-Remo, e o jovem da base Cláudio Vitor.

Victor Souza foi titular no gol bicolor na temporada passada e disputou 42 jogos defendendo a camisa do Papão. Durante a passagem pela Curuzu, o goleiro conquistou a confiança de todos os quatro técnicos que passaram pela equipe alviceleste na temporada. Victor Souza deixa o Paysandu com o título do Parazão de 2021.