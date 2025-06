Thiago Heleno é apresentando pelo Paysandu: 'Teremos um final final feliz'

O zagueiro Thiago Heleno foi apresentado oficialmente pelo Paysandu na tarde da última terça-feira (10). Durante a coletiva de imprensa, o defensor falou sobre a expectativa da adaptação e deixou claro que seu principal objetivo é reverter a atual situação do clube para garantir que a história tenha um "final feliz".

"Então, para a gente sair dessa situação o quanto antes, eu espero me adaptar o mais rápido possível à equipe e aos treinamentos. Vou trazer muita alegria para o torcedor com meus companheiros. Tenho certeza de que vai ser um final feliz para nós."

VEJA MAIS

Thiago também falou sobre sua condição física e explicou como se preparou durante os seis meses em que ficou sem atuar. O atleta, que ainda não fez nenhuma partida oficial nesta temporada, atuou pela última vez no dia 8 de dezembro de 2024 e chega com a missão de comandar a zaga bicolor.

"Eu tinha que cumprir um horário de treino no Athletico-PR. A gente tinha uma meta para bater todos os dias e eu fazia alguns trabalhos à parte. Cuidei da minha saúde. Estou vindo para cá justamente para ajudar, para fazer com que meus companheiros possam melhorar a cada dia. O clube pode contar comigo para o que precisar", disse o defensor.

O jogador não poderá atuar na partida contra o Botafogo-SP, apesar de estar bem fisicamente, pois ainda precisa cumprir mais um jogo de suspensão. Ele foi suspenso no ano passado e, como não foi inscrito em nenhuma competição da CBF pelo Athletico-PR nesta temporada, precisa cumprir essa punição. O técnico Claudinei Oliveira deve contar com o atleta a partir do clássico contra o Remo, válido pela 13ª rodada da Série B

"Eu fui suspenso ano passado, né? Acabei pegando dois jogos, cumpri um e falta mais um. Então, seria nesse próximo jogo. Mas como nesse jogo eu já não ia participar mesmo, vai dar certo para a gente, para eu estar aí na outra semana para ajudar a equipe", explicou Thiago.