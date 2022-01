Técnico do Paysandu avalia estreia no Parazão: 'vitória convincente'

O treinador do Paysandu, Márcio Fernandes, comemorou a boa vitória bicolor por 3 a 1 sobre o Bragantino, na rodada de abertura do Campeonato Paraense 2022. Segundo o técnico, o Papão conseguiu mostrar em campo um bom desempenho apesar do pouco tempo de preparação. Ele, inclusive, comparou a estreia do Bicola no estadual com de equipes gigantes do futebol brasileiro.

VEJA MAIS

"Você vê que vários times fortes não estão estreando com vitórias nos estaduais, como o caso do Botafogo, Goiás e Atlético-MG. Ao contrário deles, nós conseguimos uma vitória convincente, criando muitas oportunidades. Muitas coisas que treinamos na pré-temporada foram aplicadas no jogo" disse, Márcio.

O Papão construiu a vitória sobre o Bragantino com superioridade em quase toda a partida. O primeiro gol foi marcado por Bileu, ainda na primeira etapa. No segundo tempo, foi a vez do volante Christian e o atacante Danrlei - que saíram do banco - ampliarem o resultado. Sobre a utilização de reservas, Márcio disse que o bom desempenho desses jogadores demonstra a qualidade do elenco.

"Vários jogadores que saíram do banco mostraram o nosso poder de grupo e fizeram gols. Isso faz com que os jogadores que começaram jogando se doem ainda mais, porque sabem que se pararem serão ultrapassados. Isso gera uma briga sadia no elenco", explicou Márcio.

Sobre a Tuna, próximo adversário do Paysandu no Parazão, o treinador disse que tem uma estratégia para conseguir mais três pontos na tabela. Apesar disso, ele disse que os primeiros treinos após a estreia serão de recuperação física dos atletas.

"Enquanto o nosso time estava aquecendo, eu estava assistindo o jogo da Tuna, contra o Águia. Prestei bastante atenção para poder tirar proveito do jogo deles. Eu vivo 24 horas por dia para o Paysandu. Apesar de saber os prós e contras deles, precisamos descansar. Teremos, em breve, uma reavaliação física do elenco e, depois, vamos colocar em prática tudo que analisamos sobre a Tuna", finalizou Márcio.

Paysandu e Tuna se enfrentam neste domingo, às 9h30, no estádio do Souza, em Belém, pela segunda rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.