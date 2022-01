Tabu mantido: com vitória sobre o Bragantino, Paysandu segue sem perder em estreias no Parazão

Com a vitória do Paysandu de 3 a 1 sobre o Bragantino, pela rodada de abertura do Parazão 2022, a equipe de Belém tornou ainda maior uma sequência positiva em estaduais. Já são dez jogos sem derrotas na estreia da competição. A última vez que isso ocorreu já faz uma década.

Em 2012, na rodada de abertura do Parazão daquele ano, o Paysandu perdeu para o Cametá por 2 a 1, na Curuzu. Os gols foram marcados pelo atacante ex-Remo Rafael Paty (duas vezes), para o Cametá, e Américo contra, para o Paysandu.

Desde a derrota de 2012, o Papão tem colecionado resultados positivos em estreias de Parazão. Nos últimos dez anos, o Bicola soma oito vitórias e dois empates nas primeiras rodadas de estadual.

A conquista mais recente ocorreu na quarta-feira (27). O primeiro gol foi marcado por Bileu, ainda na primeira etapa. No segundo tempo, foi a vez do volante Christian e o atacante Danrlei - que saíram do banco - ampliarem o resultado.

O Paysandu volta agora a jogar pelo estadual no domingo (30) contra a Tuna, às 9h30, no estádio do Souza, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.