Ricardinho exalta vitória do Paysandu sobre o Bragantino: 'Foi uma partida difícil'

A vitória folgada diante do Bragantino foi bastante comemorada pelo volante Ricardinho. Mesmo diante de um jogo equilibrado, o time bicolor conseguiu aproveitar bem as oportunidades e impôs seu futebol nos momentos decisivos, contando com boa desenvoltura dos titulares e substitutos. Após a vitória, os bicolores lideram o grupo A, com três pontos e aguardam o próximo jogo, contra a Tuna Luso, no estádio do Souza.

Em entrevista após a partida, o atleta definiu a estreia bicolor como positiva, graças ao conjunto que soube unir entrosamento e construção de jogadas. "Gratidão a Deus pelo jogo. Foi uma partida difícil, o Bragantino veio para cima e marcou bastante individualmente, mas soubemos sair na frente do placar e depois tivemos o controle", avalia.

O jogador recém contratado se mostrou satisfeito com a receptividade do plantel e espera contribuir mais nos próximos jogos. Foi dele a cobrança de escanteio, concluída por Bileu, que abriu o placar. Na etapa final, o volante deu lugar a Robinho, ainda sim foi considerado o craque do jogo. Apesar da vitória, Ricardinho descarta o favoritismo e diz que o Paysandu vai lutar de igual para igual, sempre com a missão de vencer.

"Nós vamos fazer o nosso melhor. Isso é uma consequência do trabalho. Estamos iniciando agora e vamos fazer o nosso melhor. Jogo a jogo queremos evoluir para alcançar o nível que nós sabemos ser possível chegar", encerra.