Tuna e Águia empatam na estreia do Parazão 2022

No segundo jogo da primeira rodada do Campeonato Paraense de 2022, Águia de Marabá e Tuna Luso empataram em 1 a 1, na partida realizada na noite desta quarta-feira (26), no estádio Rosenão, em Parauapebas. Os dois gols da partida foram marcados no segundo tempo. Na próxima semana, o time cruzmaltino joga o clássico contra o Paysandu, enquanto o time marabaense encara o Bragantino, no estádio Digão, em Bragança.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, mas os times não conseguiram abrir o placar. Aos sete minutos da etapa final, após cobrança de falta na área do Águia, o meia Araújo se antecipou e marcou de cabeça. A assistente Tânia Lopes ainda assinou o impedimento, mas o gol foi confirmado. O Águia então foi para o ataque e aos 17 minutos, em outra cobrança de falta na área, a bola resvalou na defesa e o atacante Guga completou de cabeça, dando números finais ao jogo em 1 a 1.