Técnico com passagem pelo Paysandu em 2007 admite atual sondagem bicolor

O Paysandu deve anunciar, ainda nesta segunda-feira (17), o novo técnico para a temporada. Depois de Márcio Fernandes e Givanildo Oliveira, mais um nome aparece como possibilidade: Paulo Roberto Santos. O próprio treinador, em contato com OLiberal.com, revelou ter sido procurado um empresário do futebol que tem conexões com o Papão.

O treinador, no entanto, reforçou que ainda não chegou a conversar com nenhuma pessoa ligada diretamente à gestão do clube. “Eu não fui contatado por nenhum dirigente, apenas procurado por um determinado empresário do ramo do futebol que tem uma relação dentro do clube”, explicou.

Paulo Roberto Santos tem 60 anos e já comandou o Papão, em 2007. Mas o currículo do treinador é extenso em São Paulo, com passagens por São Bento, Ferroviária, Rio Claro, Atlético Sorocaba, entre outros. Seu último trabalho foi no Santo André, durante o Paulistão deste ano.