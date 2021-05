Após derrota para a Tuna, Paysandu anuncia demissão de Itamar Schulle

Cerca de uma hora após a derrota por 4 a 2 para a Tuna Luso, no jogo de ida da final do Campeonato Paraense, o Paysandu anunciou a demissão do técnico Itamar Schulle e outros dois membros da comissão técnica. A informação foi confirmada em nota postada no site oficial do clube bicolor.

Itamar Schulle não é mais técnico bicolorhttps://t.co/KgHSxBQYAR pic.twitter.com/CxL3BVIZOH — Paysandu Sport Club (@Paysandu) May 16, 2021

"O Paysandu Sport Club informa que Itamar Schulle não é mais técnico da equipe de futebol profissional bicolor. Além dele, o auxiliar-técnico Lucas Isoton e o preparador físico Edson Belo também deixam seus cargos. A instituição agradece aos três profissionais pelos seus serviços prestados. O auxiliar-técnico permanente do clube, Wilton Bezerra, vai receber o grupo de atletas na reapresentação", diz a postagem.

Itamar Schulle chegou ao Paysandu em fevereiro e sempre conviveu com críticas. A principal delas era quanto ao estilo de jogo pouco 'vistoso'. A passagem do treinador pelo Papão encerra com 15 jogos, sendo 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 62,2% dos pontos.

