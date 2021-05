Técnico Campeão dos Campeões entra na lista de possibilidades do Paysandu

Além de Márcio Fernandes, outro nome discutido pela diretoria do Paysandu para assumir a equipe é um velho conhecido: Givanildo Oliveira. Segundo apurou OLiberal.com, o treinador multicampeão pelo Papão está em uma lista de nomes em deliberação pela atual diretoria bicolor, que busca o mais rápido possível repor a saída de Itamar Schulle, demitido neste domingo.

Procurado pela reportagem, Givanildo Oliveira afirmoiu ainda não ter sido procurado, mas que toparia a empreitada. "Até o momento não recebi contato de ninguém do Paysandu. Caso receba a proposta, aceitarei, é um clube que possui uma importância na minha carreira, se eu não me engano foram oito títulos", relembrou.

Giva acumula vários títulos ao longo das diversas passagens pela Curuzu. Foram cinco estaduais, a Série B de 2001 e, em 2002, as Copa Norte e Copa dos Campeões - que garantiu a vaga na Libertadores da América de 2003.

O último trabalho de Giva foi em 2019, no América-MG. Este ano, chegou a acertar com o América-RJ, mas desistiu de assumir o time em razão de um caso de covid-19 em sua familia.

O Paysandu iniciou as tratativas por um novo treinador logo após a derrota por 4 a 2 para a Tuna Luso, neste domingo (6), pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense. Schulle já vinha balançando no cargo por causa das más atuações do time e caiu de vez depois da goleada.