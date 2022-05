Tabu: todas as partidas entre Paysandu e Volta Redonda-RJ terminaram empatadas; confira

O Paysandu perdeu a primeira partida na Série C deste ano contra o São José-RS, fora de casa. Agora, o Papão quer mudar o foco e voltar a vencer no torneio diante do Volta Redonda-RJ, no domingo (22), às 19h, no estádio da Curuzu, em Belém. No entanto, para bater o Voltaço, o Papão terá que superar o curioso histórico entre as equipes.

Os clubes se enfrentaram poucas vezes na história - apenas quatro oportunidades. No entanto, há um fato inusitado. Nunca houve um vencedor no duelo. Em todos os encontros das equipes, a partida terminou empatada.

Além disso, Papão e Voltaço haviam se enfrentado pela Série C de 2019 e 2021. Há três temporadas, os confrontos entre as equipes terminaram em 0 a 0. Na temporada passada, o placar se repetiu na partida em Belém. No entanto, o duelo no Rio de Janeiro foi marcado por uma chuva de gols: 2 a 2, com direito a empate do Papão no último minuto de jogo.

Neste ano, a partida entre Paysandu e Volta Redonda-RJ é válida pela 7ª rodada da Série C. O Papão chega na 10ª colocação, com 9 pontos, enquanto o Voltaço é o 5º, com 10. O duelo, que ocorre no estádio da Curuzu, a partir das 19h, tem transmissão Lance a Lance no portal OLiberal.com.

Confira o histórico de confrontos entre as equipes:

19/05/2019 - Volta Redonda 0x0 Paysandu - Série C



29/07/2019 - Paysandu 0x0 Volta Redonda - Série C



19/06/2021 - Paysandu 0x0 Volta Redonda - Série C



22/08/2021 - Volta Redonda 2 x 2 Paysandu - Série C