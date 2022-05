Paysandu promove cinco atletas das categorias de base para o elenco profissional; saiba mais

O Paysandu anunciou na tarde desta quinta-feira a promoção de cinco atletas das divisões de base para o elenco profissional. A intenção da diretoria do clube é dar oportunidades aos novos atletas e que eles possam aos poucos adquirir experiência para compor o elenco nas competições disputadas no calendário esportivo bicolor.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

VEJA MAIS

Assim, o lateral-esquerdo Juan Pitbull e os volantes Éric, Gabriel Vigia e Kawan assinaram o primeiro contrato da carreira com duração de um ano. Já o vínculo do meia Giovanni com o clube será válido por um ano e meio. De acordo com o presidente do clube, Maurício Ettinger, a medida traz um avanço ao trabalho desenvolvido nas categorias de base do clube.

“Estamos profissionalizando hoje mais cinco atletas, sendo oito no total ao longo desse ano. Isso mostra esse novo trabalho de profissionalização e preocupação com a nossa base. Abrimos espaços novos no estádio, com salas e fisioterapia, para reforçar esse trabalho cada dia mais”, ressaltou Maurício Ettinger.

Acompanhados de seus familiares, os atletas foram recebidos na sala da Presidência do Paysandu, no Estádio Banpará Curuzu, pelo presidente Maurício Ettinger, o vice de Gestão, Abelardo Serra, o coordenador técnico, Ricardo Lecheva, o diretor das Divisões de Base, Jorge Júnior, e o coordenador do departamento, Bruno Almeida.

Para o coordenador das Divisões de Base, Bruno Almeida, a promoção dos novos atletas do profissional é um reconhecimento pelo esforço de cada um. “Na prática, isso mostra que o Paysandu está acreditando nessa profissionalização da base. A subida desses meninos é só o começo de muitos frutos que estão por vir”, projeta.

Confira as fichas técnicas dos jogadores profissionalizados

Nome: Juan Pitbull

Posição: lateral-esquerdo

Pé dominante: esquerdo

Estilo de jogo: bola parada e ofensividade

Altura: 1,70 m

Nome: Gabriel Vigia

Posição: volante

Pé dominante: direito

Estilo de jogo: saída de jogo

Altura: 1,78 m

Nome: Éric

Posição: volante

Pé dominante: direito

Estilo de jogo: saída de jogo e marcação

Altura: 1,80 m

Nome: Kawan

Posição: volante

Pé dominante: direito

Estilo de jogo: saída de bola

Altura: 1,80 m

Nome: Giovanni

Posição: meia

Pé dominante: direito

Estilo de jogo: passes e visão de jogo

Altura: 1,80 m