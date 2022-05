CBF atende pedido e jogo do Paysandu contra o Ferroviário-CE muda de local na Série C

A partida entre Ferroviário-CE x Paysandu, marcada para o dia 5 de junho, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, teve o local confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para o Estádio Presidente Vargas, na cidade de Fortaleza-CE.

A instituição que comanda o futebol brasileiro, publicou em seu site oficial, o local do jogo entre o Tubarão x Papão, atendendo ao pedido realizado pelo Ferroviário, que mandava suas partidas no Estádio Elzir Cabral, ao lado da sede do clube cearense.

O Estádio Presidente Vargas, o famoso “PV” volta a receber partidas oficiais, já que o local serviu de hospital de campanha durante a primeira onda da pandemia de covid-19 e atendeu mais de mil pessoas. Ele ficou desativado para reforma e após oito meses, recebeu manutenção nos vestiários, arquibancadas, iluminação, além da troca do gramado. O jogo de reabertura será entre Ferroviário x Botafogo-SP, que jogam pela oitava rodada da Série C, neste sábado (21), às 15h.

Ferroviário e Papão estão próximos na tabela da Terceirona. O Paysandu é o 10º colocado com nove pontos conquistados, já o Ferroviário-CE ocupa a nova posição na tabela, também com os nove pontos, mas o clube cearense leva vantagem em relação ao Papão pelo número de vitórias, primeiro critério de desempate na Série C do Brasileiro.