Com novidades, Paysandu divulga a lista de relacionados para partida contra o Volta Redonda-RJ

O Paysandu realizou neste sábado (21), no estádio da Curuzu, em Belém, o último treino antes da partida contra o Volta Redonda-RJ, pela sétima rodada da Série C do Brasileirão. Entre as novidades do Bicola para a partida está a presença de Pipico e Gabriel Davis - dois jogadores recém-contratados - entre os relacionados.

Segundo a assessoria de imprensa do Papão, exceto pelo volante Bileu e o meia Ricardinho, que se recuperam de cirurgia, todos os demais jogadores do clube estão à disposição da comissão técnica. Um deles é o meia José Aldo, destaque da equipe na temporada, que foi liberado para jogar após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo na última partida pela Terceirona, contra o São José-RS.

No treino deste sábado, os atletas participaram de uma atividade tática de posicionamento. Além disso, o técnico Márcio Fernandes exercitou fundamentos como cobranças de falta e escanteios, além de cruzamentos e finalizações.

Paysandu e Volta Redonda-RJ se enfrentam pela Série C neste domingo (22), às 19h, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com.

Veja a lista de relacionados do Paysandu:

Goleiros: Elias Curzel e Thiago Coelho;



Zagueiros: Bruno Leonardo, Genílson e Lucas Costa;



Laterais: Igor Carvalho, João Paulo, Leandro Silva e Patrick Brey;



Volantes: Mikael e Wesley;



Meias: Gabriel Davis, João Vieira, José Aldo e Serginho;



Atacantes: Alessandro Vinícius, Danrlei, Dioguinho, Marcelinho, Marcelo Toscano, Marlon, Pipico e Robinho.