Sonhando com o penta da Copa Verde, Paysandu encara o Manaus em jogo decisivo fora de casa

Chegou a hora de decisão para Manaus x Paysandu. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 20h30, na Arena da Amazônia, na cidade de Manaus (AM), pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa Verde 2025. Na primeira partida os clubes empataram sem gols, em Belém, no Estádio da Curuzu. Quem vencer avança no torneio regional e em caso de empate a vaga será decidida nos pênaltis.

O Paysandu é o maior campeão da Copa Verde com quatro títulos. O Papão busca o pentacampeonato e para isso, um clube velho conhecido do clube paraense. Além da rivalidade entre Pará x Amazonas, Paysandu e Manaus duelam para saber quem se mantém vivo na Chave Norte da Copa Verde.

Seguir pelo sonho do penta

Depois das emoções do clássico Re-Pa, em que o Papão arrancou o empate contra o Remo no último minuto, o Paysandu só pensa em seguir adiante na Copa Verde, competição que pode garantir ao clube um bom dinheiro, além da vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2026.

Mesma escalação?

O técnico do Paysandu, Luizinho Lopes, poderá contar com toda a equipe para o confronto contra o Manaus, O jogador Pedro Delvalle, que ficou de fora do clássico Re-Pa por conta de suspensão, é uma das opções no time. A equipe bicolor treinou em seu Centro de Treinamento, no bairro das Águas Lindas, na grande Belém e seguiu viagem para Manaus. A tendência é que o técnico Luizinho Lopes escale o mesmo time que iniciou a partida no clássico contra o Remo.

Técnico Luizinho Lopes não deve fazer mudanças na equipe em relação ao clássico Re-Pa (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Gavião

Já o Manaus, adversário bicolor, se garantiu na final do Primeiro Turno do Campeonato Amazonense, ao empatar em 2 a 2 com o Parintins-AM e vencer nas penalidades. O foco do Gavião agora é a Copa Verde, competição que nenhum time amazonense conquistou. O técnico Júlio Cesar Nunes, que trinou a Tuna no ano passado, sabe das dificuldades que terá contra o Paysandu, que possui um elenco montado para a disputa da Série B. Ele ressaltou as dificuldades do curto espaço de tempo de preparação, já que o Manaus disputa a Copa Verde, Copa do Brasil e Amazonense, tudo ao mesmo tempo.

“A gente sabe o quanto é difícil, nessa maratona de jogos a gente tem conseguido colocar uma intensidade nas partidas, mesmo com viagens, com três competições ao mesmo tempo, não é fácil e o grupo está dando uma resposta muito boa. Agora é trabalhar o mental, porque a gente tem uma decisão muito grande. Esperamos que o nosso torcedor compareça em peso, porque é um jogo grande, um jogo que a gente fez um esforço enorme para conseguir um bom resultado em Belém, e agora a gente espera confirmar a classificação aqui”, disse, em entrevista ao site GE Amazonas.

FICHA TÉCNICA

Local: Arena da Amazônia – Manaus (AM)

Data: 26.02.2025

Horário: 20h30

Árbitro: Marcello Rudá Neves Ramos da Costa – DF

Auxiliares: José Reinaldo Nascimento Júnior – DF e Lucas Torquarto Guerra – DF

Quarto árbitro: Rafael Ramos Tourinho - AM

Manaus: Gustavo; Caio Hila, Jefferson, Erik Henrique e Zé Augusto; Vitinho, Bombado e Joel; Palmares, Renanzinho e Miliano. Técnico: Júlio César Nunes.

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Quintana, Ramón Martínez e PK; Leandro Vilela, Matheus Vargas e Marlon (Delvalle); Rossi, Borasi e Nicolas. Técnico: Luizinho Lopes.