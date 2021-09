Sem Fazendinha e quatro atletas no DM, Paysandu viaja para encarar o Altos-PI

O Paysandu seguiu viagem na manhã desta quinta-feira (16)) para Teresina (PI0, onde encara o Altos-PI, no próximo sábado (18), pela 17ª rodada da Série C. A partida é decisiva para as duas equipes, que lutam por uma vaga na próxima fase. Atual vice-líder, o Papão seguiu sem quatro atletas que estão entregues ao Departamento Médico alviceleste. Os meias William Fazendinha e João Paulo ficaram de fora por opção do treinador.

Os jogadores Paulo Roberto, volante, com uma lesão na coxa, ficou em Belém. Além do meia-atacante Marlon, com um trauma no joelho esquerdo, Tcharlles e Danrlei com estiramentos na coxa, não viajaram com o grupo. Ao todo foram relacionados 21 atletas, incluindo os dois recén-contratados o lateral Alan Cardoso e o meia José Aldo. A novidade na lista é o volante Bruno Paulista, que não joga desde o dia 31 de julho, na vitória bicolor contra o Tombense-MG, na Curuzu. Paulista teve uma lesão joelho esquerdo e passou esse período em tratamento.

Confira a lista de relacionados do Paysandu

Goleiros: Victor Souza e Paulo Ricardo

Laterais: Diego Matos, Leandro Silva, Marcelo e Alan Cardoso

Zagueiros: Perema, Denilson e Sallinas

Volantes: Jhonnatan, Ratinho, Marino e Bruno Paulista

Meia: Ruy e José Aldo

Atacantes: Rildo, Rafael Grampola, Thiago Santos, Luan, Robinho e Laércio