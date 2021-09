Saiu! Paysandu anuncia contratação de meia e lateral-esquerdo para a reta final da Série C

O Paysandu anunciou nesta tarde duas contratações para o restante da Série C do Brasileirão. O meia José Aldo, de 23 anos, é base do Palmeiras-SP e Internacional-RS e estava no time Sub-23 do Portimonense, de Portugal.

O Papão fechou também com o lateral-esquerdo Alan Cardoso, de 23 anos, com base no Vasco-RJ, Santos-SP e estava no Santa Cruz-PE, adversário bicolor no próximo domingo, pela Série C

