Salários, novo executivo, queda na Série C; presidente do Paysandu quebra silêncio; confira

O Paysandu deu fim à lei do silêncio nesta quinta-feira (4). O presidente do Papão, Maurício Ettinger, concedeu uma entrevista coletiva no Estádio da Curuzu. O mandatário bicolor falou sobre diversos temas: queda na Série C, dívidas trabalhistas, salários, futuro do clube e outros assuntos.

No dia 25 de outubro, após a derrota para o Ituano por 4 a 1, dentro de casa, pelo quadrangular de acesso da Série C, a assessoria de comunicação do Paysandu informou que as entrevistas coletivas de jogadores da equipe estavam suspensas. No entanto, ontem (3), foi anunciado a realização da entrevista.

Assista na íntegra:

VEJA MAIS:

Salários:

"Os salários estão em dia. Estamos devendo três ou quatro dias da última imagem, do dia 26 de outubro ainda nao foi paga. E vai ser paga ainda essa semana. Passaram apenas 10 ou 15 dias atrasando. A gente tem uma parte tributária atrasadas. As dívidas trabalhistas e fornecedores estão dia".

Wilton fica:

"Wilton Bezerra vai ficar até o final da temporada".

Sem torcida contra o Criciúma:

"Jogo contra o Criciúma vai ser uma punição, por causa da invasão no jogo contra o Ituano".

Planejamento 2022:

"Já tem alguns nomes para executivo e coordenador. Depois vamos contratar o técnico. Ver análise e tudo para poder contratar o elenco. Nos próximos 30 a 40 dias, no máximo, devemos estar com executivo, coordenador e talvez o técnico. Até o final do mês quero estar com executivo e coordenador".

Saídas

De acordo com o presidente bicolor, dois ou três pediram para sair, tinham contratos com times paulistas.

Copa Verde

Tem uma reunião hoje (4) com a comissão para avaliar qual o elenco que vai pegar o Castanhal. Vai entrar na Copa Verde de maneira séria.

Problemas políticos

"O Paysandu não está unido. Está desunido. Enquanto não acabar com essas guerras internas, isso é muito ruim para o Paysandu".

Coordenador técnico

Na próxima temporada, o Paysandu terá um coordenador técnico. Um ex-jogador do clube, que vai fazer a relação entre elenco e diretoria. Ainda não há um nome definido.

Cota de patrocínio

"A gente teve um bloqueio de 260 mil. Estamos em negociação em São Paulo. E as cotas com o Banpará não estão mais bloqueadas".

Queda na Série C

"Mais frustado e mais impotente com esse não acesso que eu não tem". Segundo o presidente bicolor, teve "erro de estraégia para a Série C". Nenhum treinador foi completo. Não poderia usar jogadores técnicos, pois a Terceirona é de força física. "Vamos ter um técnico mais por dentro na análise dos jogadores".

Três técnicos no ano:

"Eu sou o culpado pelo erro da comissão técnica". Apesar disso, ele diz que foram escolhas criteriosos. Ettinger diz que demitiu Roberto Fonseca porque "precisava mudar". No entanto, avalia que ficou igual ou piorou.