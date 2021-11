Paysandu confirma chegada de executivo e coordenador técnico para a próxima temporada

Com a eliminação na Série C decretada antecipadamente, o Paysandu começa a planejar o próximo ano. De acordo com o presidente Maurício Ettinger, realizada nesta quinta-feira (4), na Curuzu, o clube, em até 40 dias, deve contratar um novo executivo e ter um coordenador técnico (um ex-jogador, que ainda não está definido).

"A gente optou por ter um executivo de futebol no ano que vem. Ninguém da nossa diretoria é remunerado. Ele vai cuidar dos processos e de todos os departamentos ligados ao futebol. Vai ajudar a formar o elenco e vamos ter um coordenador técnico de futebol, remunerado. Já decidiu que vai ser um ex-jogador, ainda não está decidido se daqui ou de fora", disse.

Assista na íntegra:

Apesar já não ter chances de acesso, o Paysandu entra em campo neste sábado (6), às 17h, contra o Criciúma, pela última rodada do quadrangular. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal O Liberal. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.