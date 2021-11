Presidente do Paysandu admite atrasos em pagamentos de dívidas trabalhistas

Entre os diversos temas abordados pelo presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, em coletiva realizada nesta quinta-feira (4), esteve a dívida trabalhista. De acordo com o mandatário bicolor, o clube não recebeu nenhuma nova ação trabalhista e tem arcado com todas. Mas admitiu que com algum atraso:

"Estamos pagando 25 mil por mês para a sexta vara do trabalho, para reclamações antigas. Do ano passado para cá, não tivemos mais nenhuma ação trabalhista. Estamos cumprindo todo mundo, com atraso, mas conversando. Vamos negociar o encerramento dos contratos agora, esperando não ter mais nenhuma ação", revelou Ettinger.

