Presidente do Paysandu divulga carta aberta e dispara sobre contratações: 'Feitas de forma errada'

Com a derrota no fim de semana para o Botafogo-PB, o Paysandu ficou sem chances de acesso na Série B do Brasileiro. Nesta terça-feira (2), o presidente do clube, Maurício Ettinger, divulgou uma carta aberta ao torcedor bicolor, onde avaliou o ano e admitiu decisões erradas, como na contração de jogador:

"Não vou aqui falar das dificuldades financeiras do clube, que foram muitas, porque a verdade é que apesar de todos os problemas, o time não deu liga em momento algum, infelizmente. Várias contratações foram feitas de forma errada, e outras várias não renderam o esperado, até mesmo pela torcida", disparou Maurício.

Confira a carta na íntegra:

"Para o Paysandu o ano terminou, e a verdade é essa. Desde o início do ano deixei claro que nosso maior objetivo era o acesso à Série B, e falhamos. Temos várias falhas para corrigir, caso contrário, eu não estaria escrevendo esta carta, estaria comemorando com todos vocês. Estaríamos nos preparando para disputar a final da Série C.

Esta carta é um pedido de desculpas, e não para servir para expor desculpas. Não vou aqui falar das dificuldades financeiras do clube, que foram muitas, porque a verdade é que apesar de todos os problemas, o time não deu liga em momento algum, infelizmente. Várias contratações foram feitas de forma errada, e outras várias não renderam o esperado, até mesmo pela torcida.

O Twitter do presidente é uma ferramenta que me permite acompanhar diariamente o sentimento do torcedor. Acompanhei ao longo de todos esses dias, e continuarei acompanhando e respondendo sempre que possível. Muitas vezes precisei encontrar um meio-termo entre falar o que eu gostaria de falar, ou falar apenas o que o cargo me permitia de forma pública. Tenham certeza que, para dentro do clube, a cobrança foi muito maior que a que é feita publicamente. Apesar disso, claramente não foi suficiente.

Como torcedor do Paysandu, tenho o sonho de voltar a ver este clube participando da Série A, jogando de igual para igual com outros grandes do Brasil. Não tenho dúvida de que verei novamente, infelizmente, não vou poder realizar outro sonho que era levar o clube à Série A.

Aqui na Curuzu, vamos trabalhar ainda mais para nos reerguer o quanto antes. Temos responsabilidade não apenas com todos os torcedores do Paysandu, mas também com aproximadamente 70 famílias que fazem o dia a dia do clube.

A melhor resposta será trabalhar ainda mais no próximo ano. Não apenas trabalhar mais, mas trabalhar corretamente, errar menos. Humildade nunca me faltou ao longo desse ano de gestão, e não será neste momento que faltará. Precisamos refletir muito internamente sobre tudo o que foi feito em 2021.

Como presidente, eu assumo a responsabilidade por tudo que ocorreu desde quando tomei posse no cargo juntamente com a diretoria. Jamais vamos fugir disso e de todas as cobranças! O ano de 2022 vai começar em breve para o Paysandu, e no que depender da minha entrega, será um ano melhor.

Dói demais terminar mais um ano dessa forma, mas o Paysandu é muito gigante, maior que todos nós e é por isso que encontramos forças para recomeçar mais uma vez. Pelo Paysandu valerá a pena!"