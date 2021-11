Maioria dos internautas acreditam que contratações foram maior problema do Paysandu na Série C

A maioria dos internautas que participou da enquete do oliberal.com no Instagram acredita que o principal erro do Paysandu na Série C 2021 foi a montagem do elenco. Cerca de 66% dos votantes disseram que a contratação de jogadores para o clube foi a causa da eliminação precoce do Papão na Terceirona.

Por outro lado, 34% dos internautas acreditam que o principal erro do Paysandu na Série C foi a troca de treinadores. Vale lembrar que o Papão teve três técnicos durante a competição.

Legenda Mais de 65% dos internautas acreditam que jogadres foram os principais resposáveis. (Divulgação/ @oliberal)

Da primeira rodada até o final do primeiro turno quem treinou a equipe foi Vinícius Eutrópio. Do início do segundo turno até a terceira rodada do quadrangular final, a equipe foi comandada por Roberto Fonseca. Na reta final, o elenco ficou sob os cuidados do interino Wilton Bezerra.

Chuva de contratações

Após o acesso não vir na Série C do ano passado, a diretoria do Paysandu planejou uma reformulação em massa do elenco. Para 2021, foram contratados mais de 30 jogadores para a Curuzu. No entanto, nem todos deram certo na equipe titular.

Alguns chegaram e foram embora depois de poucos meses no clube. Exemplo foram os jogadores, Israel, Elyeser, Igor Goularte e Ary Moura, todos dispensados após rendimento abaixo do esperado.

Além deles, dois jogadores pediram dispensa. São os casos de Rildo e Paulinho, que solicitaram o desligamento do clube após a invasão de torcedores no jogo contra o Ituano, pela Terceirona.

Em meio a tantos reforços e saídas, houve casos de jogadores que nem chegaram a estrear pelo Papão, como os laterais Jefferson e Junior. Outro exemplo de jogador que ainda não estreou, mas ainda segue no elenco é o também lateral Alan Cardoso.