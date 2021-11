Após rumores sobre pedido de desligamento, meia do Paysandu dispara: 'Isso nunca aconteceu'

O meia do Paysandu José Aldo utilizou o perfil oficial do Twitter para desmentir que pediu o desligamento do clube. Desde a goleada sofrida pelo Paysandu para o Ituano-SP por 4 a 1, rumores sobre a saída de diversos jogadores circulam. Nesta terça-feira (2), o nome de José Aldo foi colocado com um dos atletas insatisfeitos:

Contratado no início de setembro para a Série C, José Aldo chegou como uma espécie de coadjuvante do meia William Fazendinha. No entanto, foi o primeiro que obteve a confiança do técnico Roberto Fonseca e conseguiu uma vaga no time titular.

José Aldo convenceu nos primeiros jogos, se destacando com passes decisivos. Mas o meia enfrenta problemas físicos e tem estado de fora do time. Desde a chegada à Curuzu, José Aldo fez cinco jogos e não marcou gols.

O Paysandu termina a participação na Série C neste sábado (6), às 17h, contra o Criciúma, no estádio da Curuzu. A partida é válida pela última rodada do quadrangular de acesso à Série B e tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.