Saiba onde assistir Paysandu x Londrina-PR pelo quadrangular final da Série C

O sábado (26) será de fortes emoções na Série C. Em Belém, no Mangueirão, o Paysandu recebe o Londrina-PR, às 17h, pela terceira rodada do quadrangular final da Série C. O Papão precisa dos três pontos para continuar sonhando com o acesso pra a Série B.

LEIA MAIS

Contra o Londrina e com desfalques, Paysandu inicia sequência de finais na Série C

Treinador do Paysandu, João Brigatti explica 'deslize' e projeta jogo contra o Londrina: 'Estamos no páreo'

Atacante do Paysandu avalia duelos contra o Londrina na Série C: 'Ótimos para dar uma arrancada'

Jovem atacante do Paysandu define confrontos contra o Londrina: 'Um mata-mata'

Com três pontos na tabela, a terceira colocação no grupo D e vindo de derrota no clássico contra o Remo, o Paysandu encara o time paranaense pressionado. Um resultado negativo pode dificultar ainda mais a disputa do acesso para a Segundona, ficando longe do G-2.

Já o Londrina é o vice-líder, com quatro pontos, perdendo nos critérios de desempate para o Remo. O Tubarão treinou no estádio da Curuzu, em Belém e veio com o pensamento de tirar pontos do Paysandu. Promessa de um jogo bastante disputado no Mangueirão, nesta reta final da Série C.