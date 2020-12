Treinador do Paysandu, João Brigatti explica 'deslize' e projeta jogo contra o Londrina: 'Estamos no páreo'

A derrota do Paysandu no clássico contra o Remo ainda é algo que atormenta os bicolores. Tanto é que, embora às proximidades de um jogo decisivo, contra o Londrina-PR, o treinador João Brigatti ainda teve que dar explicações. Ele foi questionado se a queda anterior teria o peso de interferir na qualidade da equipe para as demais partidas do quadrangular final da Série C.

Para Brigatti, é necessário ressaltar que ninguém se acomodou. "(A derrota) Serve para mostrar que não somos imbatíveis. Serve para tirar lições. Acho que nos mobilizamos demais. E estamos focados para o próximo jogo. Tenho certeza que vamos tirar proveito. Nos resta assimilar uma situação dessa. Estamos no páreo", garantiu. "Continuamos com boas chances e foi um deslize o que aconteceu", ponderou Brigatti.

A conclusão da segunda rodada deixou o Paysandu fora da zona de classificação. O time é o terceiro colocado, com três pontos, um a menos que o líder (Remo) e o vice-líder (Londrina).

Portanto, o desafio contra o LEC, neste sábado (26), no Mangueirão, gera uma certeza: trata-se de uma decisão antecipada. Ainda mais se considerarmos que Papão e Londrina farão dois jogos seguidos. "É um jogo extremamente difícil, decisivo. Treinamos para ter uma melhor formatação. Que situações adversas não aconteçam. Equipe que saiba se comportar em campo, sempre impondo o nosso jogo. Precisamos da vitória e precisamos de equilíbrio", afirmou o treinador, dando a entender que não vai tolerar expulsões bobas, como a do volante Serginho, diante do Remo.

Sobre os jogos contra o Londrina

Brigatti só pensa em um resultado. "Passaram a ser fundamental as vitórias. O Londrina tem atletas de qualidade que nos trarão dificuldade. Mas, aonde o Paysandu quer chegar passa por esse jogo".

PH e Uchôa

Não estão consolidados os retornos dos volantes PH e Anderson Uchôa. Pelo que a reportagem apurou, apenas o primeiro tem chances de atuar. "São dois atletas fortalecem demais o elenco. Estamos à espera do departamento médico para termos boas notícias", comentou o treinador bicolor.

Ataque

Brigatti também foi questionado a respeito da queda de produção do atacante Marlon, que iniciou a sua passagem pelo Paysandu marcando gols. No entanto, não teve o mesmo sucesso nos dois últimos jogos. "Ele está inserido no grupo, no processo. Tenho certeza que ele fará uma partida de qualidade, dentro da normalidade".