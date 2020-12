Jovem atacante do Paysandu define confrontos contra o Londrina: 'Um mata-mata'

Apesar da derrota no Re-Pa, nada está perdido para o Paysandu na Série C. Terceiro colocado com três pontos, a equipe está a um do G2 e terá uma sequência de dois duelos contra o Londrina-PR, que podem ditar o futuro do Bicola no torneio.

O jovem atacante do Paysandu, Debu, afirmou que o Re-Pa é passado e agora, o grupo encara os jogos contra o LEC como um mata-mata:

"A gente já esqueceu, deixou para trás. Agora é focar no Londrina e fazer uma boa partida. O nosso objetivo é esse: fazer os três pontos dentro de casa. Como o professor falou, esses dois jogos se tornaram um mata-mata para nós", declarou.

Possíveis mudanças

Antes do clássico, o Paysandu estava em uma série de nove partidas sem perder. Ainda assim, não é de se descartar que, depois do tropeço contra o maior rival, o Papão tenha mudanças na equipe titular. E é aí que pode pintar uma oportunidade para Debu, que entrou na derrota por 3 a 1 para o Leão.

"Essa parte de titular a gente deixa para o professor Brigatti. Mas estou trabalhando forte no dia a dia. A gente está com um elenco muito bom. É muito bom ter no elenco o Marlon, [Vitor] Feijão, Elielton, Mateus Anderson. Estou na briga para fazer uma boa partida e se Deus quiser, alcançar minha vaga", concluiu.

A partida Paysandu x Londrina-PR, pela terceira rodada do quadrangular de acesso à Série B, ocorre no sábado (26), às 18h, no Estádio do Mangueirão. Duelo tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.