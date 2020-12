Atacante do Paysandu avalia duelos contra o Londrina na Série C: 'Ótimos para dar uma arrancada'

Mesmo em período festival de natal e ano novo, o Paysandu continua a preparação para os jogos decisivos contra o Londrina-PR na Série C. O atacante Jefinho falou sobre passar as comemorações trabalhando:

"[É uma novidade] para todos os atletas que jogam profissionalmente. É uma data diferente, onde não podemos estar com a família. Mas é vida que segue e vamos trabalhar para conseguir os nosso objetivos", comentou.

Londrina

Contra o LEC, no sábado (26), às 17h, no Mangueirão, o Papão tem a chance de voltar ao G2 do grupo D. Após a derrota para o Remo, a responsabilidade bicolor em cima destes dois confrontos. Por isso, Jefinho afirma que as partidas contra o adversário paranaense serão como finais:

"Foi dolorido [perder o Re-Pa], mas a gente tem que esquecer e manter o foco no Londrina. A gente vem encarando todos os jogos como uma decisão. A Série C é muito disputada. Mas esses dois jogos são ótimos para dar uma arrancada".

Oportunidade

"Muita coisa boa aconteceu até a minha chegada. Mas não dá para avaliar, até porque eu joguei poucos minutos. Porém a gente está aí trabalhando, para quando tiver a oportunidade mostrar serviço. A equipe está fazendo gol no ataque, o que está ajudando. É esperar as oportunidades", finalizou.

