Saiba onde assistir a partida entre Paysandu e Floresta pela Série C do Brasileirão

O Paysandu recebe o Floresta-CE neste sábado pela 14ª rodada da Série C do Brasileirão. A partida pode deixar a equipe bicolor na liderança do grupo, entretanto precisa torcer para Botafogo-PB e Manaus não vençam suas partidas.

Já o Floresta, está brigando contra rebaixamento. A equipe de Manaus é a sétima colocada do grupo A, com 15 pontos. Enquanto o Papão é o terceiro e possui 20 pontos.

Onde assistir?

Paysandu x Floresta terá transmissão pelo Dazn e também no lance a lance pelo portal OLiberal.com. Além de ter pré e pós-jogo com comentários com tudo que aconteceu na partida.