Resposta: Criticado por queda de rendimento, artilheiro do Paysandu rebate com números; confira

Há quatro jogos sem marcar na Série C, o atacante Nicolas do Paysandu perdeu a áurea de intocável. Substituído nos últimos jogos, até a própria torcida do Papão, que adotou o atleta como um xodó bicolor, passou a questionar o atual rendimento do atleta. Mas, o atacante respondeu às avaliações e opiniões negativas quanto ao seu momento.

Por meio da assessoria do Paysandu, o principal jogador do clube enviou à equipe de esportes de O Liberal os números de toda a sua passagem no Bicola, que começou no início de 2019. A reportagem aproveitou para destrinchar um pouco mais esses números.

2019

No ano passado, foram 41 jogos, sendo 40 como titular. Foram 11 gols (12, se contarmos os amistosos) e quatro assistências. Nesse período, o atleta foi substituído em apenas quatro jogos. Vale lembrar, que Nicolas iniciou sua passagem pelo Papão como um jogador de lado de campo e apenas depois passou a ser usado como referência no ataque. Na Série C do ano passado, foram cinco gols feitos.

2020

Com menos partidas em 2020 (28 até aqui e todas como titular), Nicolas já superou a marca de gols de 2019. São 14 gols, o que dá uma média de 0,5 gols por jogo. Também já deu duas assistências. Porém, apesar dos bons números, fato é que em meio à irregularidade do Paysandu e constante trocas de comando, houve uma queda no rendimento recente - que são as palavras-chave das críticas. O artilheiro bicolor não marca há quatro rodadas e com apenas três gols em 11 jogos, Nicolas e o Papão - como um todo - precisam se reencontrar para que o Bicola não morra na praia da Série C.

Dados de Nicolas desde sua chegada (contando amistosos)

2019:

41 jogos

40 como titular

04 jogos substituído

3827 minutos

12 gols

04 assistências

02 pré-assistências

2020:

28 jogos

28 como titular

04 jogos substituído

2409 minutos

14 gols

02 assistências

02 pré-assistências

Total:

69 jogos

68 como titular

08 jogos substituído

6236 minutos

26 gols

06 assistências

04 pré-assistências

Participação em 36 gols