Na seca e sem substituto, destaque do Paysandu perde status de intocável e é contestado pela primeira vez

Considerado um dos maiores favoritos ao acesso no início da Série C do Brasileirão, o Paysandu enfrenta uma irregularidade sem fim no torneio. Com o terceiro técnico da temporada no banco reservas - quarto, se contarmos o ex-auxiliar bicolor Leandro Niehues -, o clube enxerga o rendimento do destaque da equipe, o atacante Nicolas, estar cada vez menos decisivo nas últimas semanas.

Após um início de ano imparável, Nicolas não marca há quatro rodadas da Terceirona. Inclusive, nos últimos 11 jogos, foram apenas três gols - na atual temporada foram 14 gols em 28 jogos - média de um a cada dois jogos.

No entanto, a atual queda de aproveitamento impacta nos resultados do Paysandu no campeonato. Com isso, pela primeira vez desde que chegou no Estádio da Curuzu, no início de 2019, o xodó bicolor é contestado pela torcida.

Intocável? Não mais

A queda no rendimento de Nicolas não passou despercebida pelo banco de reservas do Paysandu. Na vitória fora de casa sobre o Treze-PB por 1 a 0, Leandro Niehues tirou o atacante aos 28 minutos do segundo tempo e deu entrada a outro atacante: Elielton. No empate em 1 a 1 contra o Manaus-AM, já com João Brigatti como técnico, Nicolas foi novamente substituído por Elielton, aos 23 da segunda etapa.

Sem substituto

Com Nicolas em um momento negativo, o Paysandu esbarra em outro problema grave, que é a falta de um substituto ideal para o jogador. Elielton, que entra no lugar do principal artilheiro do time, é um velocista de lado de campo, assim como praticamente todos os jogadores de ataque. Erik Bessa, Vitor Feijão e Mateus Anderson também são pontas. O mais próximo de poder fazer a função de Nicolas é Uilliam Barros, que tem jogado como ponta do lado direito.

Com a saída iminente de Vinícius Leite, um dos atletas mais criativos do time, a tendência é que Nicolas sofra ainda mais para receber bolas em condições de balançar as redes. Resta a esperança para os bicolores de que o atacante supere essa fase negativa, da mesma forma como fez em outras ocasiões e continue a dar alegrias à torcida do Papão.