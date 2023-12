Remanescente da atual temporada, zagueiro Wanderson vê Paysandu mais forte para 2024

Um dos jogadores mais regulares da temporada de 2023, o zagueiro Wanderson tem motivos para comemorar o uso da vestimenta bicolor. Com o Paysandu, o jogador conseguiu seu maior feito na carreira, o acesso à Série B de 2024. Como recompensa pelo esforço, o defensor foi agraciado com um novo contrato, o qual ele agradece e garante mais esforço para dar continuidade às conquistas iniciadas este ano.

"Tenho que agradecer a Deus por tudo o que conquistamos em 2023. A missão foi dada e cumprida por todos, mas agora é muito trabalho, outro foco, outra dedicação diária nessa pré-temporada que estamos iniciando. Assim vamos fazer um ano de 2024 abençoado, com muitas vitórias e conquistas, colocando o Paysandu na prateleira que ele merece", diz o zagueiro, que lembra bem do percurso até a renovação de contrato.

"Cheguei aqui com a ajuda dos meus companheiros. Trabalhei muito por grandes oportunidades e pude aproveitar com os treinadores que passaram. O Hélio foi fundamental, me deu oportunidade na Série C e sou muito grato por isso. Tudo isso foi possível com a ajuda de todo staff, todos que fazem parte desse clube", relembra. Ao todo, Wanderson disputou 34 partidas em 2023 e marcou um gol, o que para ele não se compara com o que deseja para o próximo ano.

"[2024] Para mim é uma vontade triplicada .Quando se fala nessa camisa, nesse clube, a gente tem que se doar a cada dia, da melhor maneira e ser melhor todos os dias, melhor que si mesmo, para que as coisas possam acontecer naturalmente daqui para frente". Todavia, para continuar se destacando, ele terá que passar pelos concorrentes, seja aqueles que permanecem ou os que estão chegando agora, caso dos zagueiros Lucas Maia e Carlão, além dos remanescentes Naylhor e Paulão.

"São excelentes profissionais. Os que ficaram foram caras que nos ajudaram muito, aprendi muito com eles. O Lucas Maia e o Carlão eu tenho certeza que vou aprender muito com eles também e assim espero que fiquemos mais fortes no nosso setor defensivo", encerra. O trabalho desta sexta-feira foi o último antes do recesso de natal. Os jogadores voltam aos treinos no dia 26 e folgam novamente nos dias 30 de dezembro a 1º de janeiro.