Goleiro Matheus Nogueira destaca preparação prolongada do Paysandu na pré-temporada

Às vésperas da segunda semana de preparação na pré-temporada, a equipe do Paysandu mantém uma rotina de treinos intensivos, visando as competições de 2024. Cinco dos recém-contratados do Papão já estão em Belém, e é previsto que integrem o elenco nos próximos dias. Em entrevista concedida nesta quinta-feira (21), o goleiro Matheus Nogueira compartilhou detalhes sobre o início dos trabalhos realizados pela equipe bicolor nos últimos dias.

‘O início foi muito bom, tecnicamente e fisicamente falando. A gente vai conhecendo aos poucos os jogadores que chegaram, mas desde o primeiro contato a gente já vê a qualidade e a experiência de cada jogador. É um início importante para começar bem o estadual e dar sequência para a temporada do ano que vem’, disse o atleta.

Matheus chegou ao Paysandu em julho do ano passado e imediatamente se tornou titular nas 14 partidas seguintes. Ao final da Série C, o jogador foi eleito o melhor goleiro da temporada, se tornando um dos pilares do acesso bicolor à Série B de 2024.

O arqueiro bicolor também destacou positivamente o planejamento bicolor para a estreia no torneio estadual, que adota um tempo mais extenso de treinamentos em comparação aos anos anteriores. “Esse tempo maior de treinamentos é muito bom. Dá pra fazer um trabalho físico mais tranquilo para que o Hélio consiga implementar aquilo que ele planeja para o grupo”, afirmou o atleta.

O Papão retorna oficialmente aos gramados encarando o Santa Rosa, vice-campeão da divisão de acesso, no dia 20 de janeiro pelo Parazão 2024. A equipe de Hélio dos Anjos busca manter o bom desempenho que levou o clube bicolor à segunda divisão do Campeonato Brasileiro.