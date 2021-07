Regularizado, técnico do Paysandu está liberado para estrear na Série C

O Paysandu terá mais mais uma chance para vencer a primeira em casa na Série C do Brasileiro. Para isso, contra o Tombense-MG, no sábado (31), às 19h, no Estádio da Curuzu, o Papão poderá contar com o técnico Roberto Fonseca. O novo comandante do Bicola foi regularizado no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está liberado para estrear.

O último trabalho de Roberto Fonseca foi pelo Londrina-PR, equipe que ele conduziu até a final do Campeonato Paranaense de 2021. Ano passado, o técnico conquistou o acesso à Série C com o Novorizontino-SP. Ainda no comando do time paulista, o treinador obteve o melhor aproveitamento entre os interioranos nas edições do Campeonato Paulista de 2019 e 2020. Já em 2018, Roberto Fonseca foi campeão da Copa do Nordeste pelo Sampaio Corrêa-MA.

