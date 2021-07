Destaque recente, acesso na Série D, título regional: conheça Roberto Fonseca, novo técnico do Paysandu

O Paysandu agiu rápido e passou apenas algumas horas sem técnico. Vinícius Eutrópio deixou o lugar e o clube acertou a contratação de Roberto Fonseca, de 59 anos. Aliás, o comandante e o Papão viveram uma espécie "namoro" por alguns anos e agora a equipe de O Liberal traz um pouco da carreira de Roberto.

Roberto Fonseca ganhou o Nordestão em 2018 (Reprodução)

Destaque

Diante da pressão em cima da equipe, a diretoria bicolor resolveu não arriscar com experiência. Prova disso, são as duas décadas de experiência como técnico de Roberto Fonseca. Apesar disso, Fonseca começou a ganhar mais destaque no cenário nacional nos últimos anos.

Em 2018, Roberto Fonseca conquistou o título mais importante da carreira, a Copa do Nordeste, pelo Sampaio Corrêa-MA, em uma passagem considerada histórica. No mesmo ano, Roberto assumiu o Londrina-PR, na Série B. O treinador ajudou a tirar o LEC da zona de rebaixamento e por pouco não subiu para a Segundona.

Roberto Fonseca levou o Novorizontino à Série C do Brasileiro (Maria Paula Laguna/Novorizontino)

Acesso

No Paysandu, Roberto Fonseca vai chegar com a pressão de liderar o time rumo ao acesso à Série B do Brasileirão. Curiosamente, em 2020, Roberto conseguiu subir o Novorizontino, da Série D para a C. A equipe caiu na semifinal da Quartona, mas foi o suficiente para o treinador continuar ganhando destaque.

Evolução

Em campo, a chegada de Roberto Fonseca não significa - ao menos em teoria - um rompimento radical com as ideias de Vinícius Eutrópio. Há aliás várias semelhanças entre os técnicos, como os esquemas mais trabalhados (4-2-3-1 e 4-1-4-1), modelo de jogo e organização. Com isso, a expectativa é que a mudança não seja um choque para os jogadores. Por outro lado, Fonseca usa mais jogadores no campo de ataque, e isso pode ajudar a resolver os problemas ofensivos que o Papão apresenta.

O primeiro compromisso de Roberto Fonseca pelo Paysandu é no sábado (31), às 17 h, na Curuzu, contra o Tombense-MG. A partida tem transmissão lance a lance, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.