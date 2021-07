Roberto Fonseca é o novo treinador do Paysandu

Roberto Fonseca, de 59 anos, é o novo técnico do Paysandu. A diretoria bicolor agiu rápido e, após reunião, contratou o novo comandante apenas algumas horas depois da saída de Vinícius Eutrópio. O anúncio ocorreu na noite desta segunda-feira (26).

Paranaense e com mais de duas décadas de experiência na função, Roberto Fonseca desembarca em Belém nesta terça-feira (27), acompanhado do seu auxiliar-técnico, Roberto Júnior.

O último trabalho de Roberto Fonseca foi no Londrina-PR, equipe que ele conduziu até a final do Campeonato Paranaense de 2021. Ano passado, o técnico conquistou o acesso à Série C com o Novorizontino-SP. Ainda no comando do time paulista, o treinador obteve o melhor aproveitamento entre os interioranos nas edições do Campeonato Paulista de 2019 e 2020. Já em 2018, Roberto Fonseca foi campeão da Copa do Nordeste pelo Sampaio Corrêa-MA.

“Estaremos juntos nesse grande desafio rumo à Série B do Campeonato Brasileiro, que com certeza é onde o clube merece estar, e também juntamente com essa grande torcida, pois juntos seremos mais fortes nesse grande desafio”, afirmou o técnico em entrevista para o site oficial do Paysandu.

O primeiro compromisso pelo Paysandu no sábado (30), às 17 horas, na Curuzu, contra o Tombense-MG. A missão do técnico será conseguir a primeira vitória em casa do time bicolor na Série C, além de acabar com a sequência ruim. O time bicolor é o 5º colocado, com 13 pontos, e não vence há três jogos, o que aumenta a pressão.

A partida de estreia do novo técnico terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.