Com menos de três meses, Paysandu demite o técnico Vinícius Eutrópio

Um pouco mais de dois meses. Esse foi o tempo em que o técnico Vinícius Eutrópio permaneceu comandando o Paysandu. O treinador foi dispensado pelo Papão um dia após o empate em 1 a 1 diante do Manaus-AM, ocorrido na capital amazonense, no último domingo (25). Como adiantado do OLiberal, a diretoria reuniu e reavaliou o trabalho desenvolvido pelo técnico para, ao fim do encontro nesta segunda-feira (26), optar pela saída do comandante.

Eutrópio foi anunciado pelo Paysandu no dia 19 de maio. Ele chegou ao clube paraense para o lugar de Itamar Schulle, que foi dispensado após derrota para a Tuna Luso, no primeiro jogo da final do Parazão por 4 a 2. Eutrópio esteve à frente da equipe alviceleste em todos os jogos da Série C, foram nove partidas, com três vitórias, quatro empates e duas derrotas, um aproveitamento de 48.1%.

Pesou

Contra o técnico pesou a péssima campanha do Paysandu jogando em Belém. O clube paraense não conseguiu vencer ninguém neste primeiro turno da Série C, com duas derrotas e dois empates, e apenas um gol marcado. Além da falta de padrão de jogo e pressão por parte da torcida que questionou bastante a contratação do técnico e que pediu a saída de Eutrópio nas redes sociais.

Confira os jogos de Eutrópio à frente do Bicolor paraense:

Tombense-MG 1 x 1 Paysandu

Paysandu 0 x 2 Botafogo-PB

Jacuipense-BA 0 x 2 Paysandu

Paysandu 0 x 0 Volta Redonda-RJ

Floresta-CE 0 x 2 Paysandu

Santa Cruz-PE 1 x 2 Paysandu

Paysandu 0 x 2 Ferroviário-CE

Paysandu 1 x 1 Altos-PI

Manaus-AM 1 x 1 Paysandu