Após o fim do primeiro turno, site aponta o Paysandu com menos de 50% de chances de classificação

O término do primeiro turno rendeu ao Paysandu 13 pontos em 27 disputados no grupo A, com um aproveitamento de 48.1%, o Papão precisa pontuar mais que 13 pontos no returno visando a classificação para a segunda fase. De acordo com o site “Chance de Gol” o clube paraense possui menos de 50% de chances de passar ao quadrangular final.

O site especializado em projeções aponta que o Papão possui 47.2% de probabilidade de avançar na Série C nesta temporada. Os números divulgados também apontam que o Paysandu corre um risco baixo de rebaixamento com apenas 3.5%.

Na temporada 2019 o Bicola conquistou a vaga com 28 pontos, já no ano passado a classificação alviceleste foi selada com 29 pontos. Com esses números o Paysandu precisa no mínimo de mais 15 pontos no returno para avançar na Série C 2021.

O Papão inicia o segundo turno da Série C contra o Tombense-MG, no próximo sábado (31), às 17h, no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com