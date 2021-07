Confira como ficaria a Série C caso a competição terminasse hoje; Paysandu estaria fora

O primeiro turno da Série C terminou no último final de semana. Os primeiros 50% da competição no grupo A, chave em que o Paysandu está inserido, tem o Botafogo-PB como líder com 15 pontos e o Papão estaria de fora da próxima fase se o campeonato terminasse hoje, já que soma 13 pontos.

A Série C está bastante equilibrada, apenas dois pontos separam o líder do quinto colocado (Paysandu). Se a competição tivesse fim hoje, os clubes que estariam no quadrangular final e lutariam por quatro vagas na Série B seriam: Botafogo-PB, Ferroviário-CE, Tombense-MG e Volta Redonda-RJ. Já no grupo B estariam na próxima fase o Ypiranga-RS, Novorizontino-SP, Criciúma-SC e Ituano-SP, clube em que joga o meia Eduardo Ramos, ex-Remo e Paysandu.

Os confrontos da segunda fase ficariam dessa forma:

Chave 1

Botafogo-PB

Novorizontino-SP

Tombense-MG

Ituano-SP

Grupo 2

Ypiranga-RS

Ferroviário-CE

Criciúma-SC

Volta Redonda-RJ

A equipe bicolor finalizou o primeiro turno sem vencer em Belém. Foram duas vitórias e duas derrotas jogando no Estádio da Curuzu e só marcou um gol nessas quatro partidas. Mas jogando longe de casa o retrospecto é bem diferente. O Papão conseguiu 11 pontos, com três vitórias e dois empates, fechando a primeira fase invicto atuando longe de Belém.